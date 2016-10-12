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Шевцова: в Кремле начинают нервничать

Шевцова: в Кремле начинают нервничать
На Западе до сих пор переваривают ультиматум, который предъявил Путин из-за плутония, и президент РФ предложил миру новую игру – признавать за РФ права трактовать международные правила по своему усмотрению.

Также Россия требует компенсаций за потери от санкций. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Лилия Шевцова. По словам российского политолога, Путин предупредил всех о том, что, если они откажутся выполнять требования, их ждут неприятности, однако, если США примут эти путинские ультиматумы, они просто выстрелят сами в себя.

«Путин совершил досадную ошибку. Без ультиматумов он еще мог рассчитывать на смягчение санкций, а теперь их точно продлят. Кроме того, Путин подорвал и без того хрупкий миропорядок, разрушив все табу. Получается, что Кремль сам загоняет себя в ловушку, поскольку Запад не собирается принимать ультиматум Путина, поэтому ему придется усиливать конфронтацию, иначе Кремль потеряет лицо, а этого делать не хочется. Он будет и дальше эскалировать, и сам себя загонит в тупик», уверена Лилия Шевцова. Также политолог напомнила, что наказание уже стартовало – достаточно вспомнить отмену визита Путина в Париж.

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