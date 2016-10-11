У США є ще один привід для санкцій проти РФ

Чинний президент Сполучених штатів Америки розгляне кілька варіантів реакції на хакерські атаки з боку Російської Федерації, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали новинного видання «Цензор.нет».
Так, саме таку заяву сьогодні, одинадцятого жовтня 2016 року, під час щоденного брифінгу із журналістами зробив речник Білого Дому Джош Ернест. За словами чиновника, Барак Обама має кілька варіантів пропорційних і симетричних дій, але, цілком імовірно, що про прийняте президентом рішення не буде оголошуватись публічно. Як додають оглядачі, до арсеналу Сполучених штатів належать ще чимало прийомів: від вже традиційного застосування санкцій до різного роду негласних дій.
Нагадаємо, кількома днями раніше було оприлюднено результати розслідування, проведеного розвідувальними органами США. Воно підтвердило думку, що вже раніше озвучувалась, про те, що атаки на поштові сервери низки державних органів та партійних організацій Сполучених штатів організовувались та координувались Російською Федерацією. Крім того, у звіті наголошується, що до подібних заходів Росія вдавалась і раніше, зокрема, атакуючи комп’ютерні мережі державних органів деяких європейських країн.
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