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У Росії визнали, що занижують статистику міграції в три-чотири рази

У Росії визнали, що занижують статистику міграції в три-чотири рази
Комітет громадських ініціатив Російської Федерації сьогодні, шостого жовтня 2016 року, оприлюднив доповідь, в якій визнав, що дані щодо міграції з Росії наприкінці двадцятого – на початку двадцять першого століття було занижено в три-чотири рази, - про це replyua.net інформує з посилання на матеріали ресурсу Каспаров.ру.

Так, представники Комітету громадських ініціатив вважають, що за ці двадцять шість років, які минули з моменту розпаду Радянського Союзу, Росію залишили приблизно тринадцять-вісімнадцять мільйонів чоловік, тоді як Росстат заявляє цифру на рівні чотирьох з половиною мільйонів громадян. Як свідчить зарубіжна статистика, станом на 2015 рік в найбільш привабливих з точки зору російських мігрантів країнах проживає щонайменше півтора мільйони громадян Російської Федерації. Крім того, варто враховувати тих, хто вже зумів здобути іноземне громадянство, нелегальних мігрантів та тих, хто має подвійне громадянство, а тому живе «на дві держави».

Автори доповіді дуже занепокоєні міграційною ситуацією, бо вважають, що вона вже набула характеру, небезпечного для держави. На їх думку, таким чином Російська Федерація втрачає демографічний, інтелектуальний та соціально-економічний капітал.

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