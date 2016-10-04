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Манн: Греф – это единственный откровенный чиновник в России

Манн: Греф – это единственный откровенный чиновник в России
Глава российского Сбербанка Герман Греф является единственным в России откровенным чиновником. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Соломон Манн. По словам израильского эксперта, по каким-то непонятным причинам Грефу разрешается говорить все, что ему хочется, и лишь однажды глава Сбербанка получил от Путина «нагоняй» - тот заявил, что, если кому-то очень хочется болтать, он должен уйти в частные структуры.

Манн отмечает, что Греф именно так и поступил – стал главой Сбербанка, покинув пост министра экономразвития. По мнению эксперта, Греф всегда нелестно высказывается в адрес многих, и других чиновников Путин давно бы отправил в отставку, если бы они, как Греф, заявили о том, что для Сбербанка Крым является чужим. Более того, пишет Манн, глава Сбербанка всегда пытается объяснить президенту РФ, что воровская система в России потеряла эффективность.

Недавно Греф заявил, что спасательный круг РФ сдувается, и совсем скоро нечем будет кормить страну. По мнению Грефа, уже в ближайшем будущем нечем будет платить пенсии и зарплаты бюджетникам, поскольку реальное число работающих в РФ составляет только 15 процентов от общего количества трудоспособного населения.

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