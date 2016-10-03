Путин доказал всему миру необходимость НАТО и увеличение военного бюджета США – журналист

Заявление Путина о том, что Россия выходит из соглашения об утилизации оружейного плутония сегодня поставило мир с ног на голову. Путин по факту послал Штаты в известное пешее эротическое приключение, дав понять – ядерное оружие Россия будет производить и прекращает уже заключенные соглашения. В Пентагоне и штаб-квартире НАТО сегодня, пожалуй, перепились от счастья. Никогда и никто не доводил так очевидно необходимость НАТО и увеличение военного бюджета США, считает журналист Дмитрий Вовнянко, передает replyua.net.
«Во-вторых, Путин подтвердил, Россия – агрессор и представляет опасность для мира. Европейские ястребы аплодируют ему стоя. В-третьих, Пуйло нереально усложнил жизнь своим сторонникам на Западе. Теперь, когда он заговорил в стиле СССР времен Сталина, доводить «миролюбие и необходимость обороняться» России становиться почти невозможно», – считает Дмитрий Вовнянко.
По его словам, теперь никто не сомневается, что эту цитату Путина штаб кандидата в президенты Хиллари Клинтон, в течение месяца, оставшееся до выборов, всунет в каждый компьютер, планшет, смарт, телевизор и утюг. Что Путин сам, заговорив в стиле «холодной войны», подтвердил – опасность для США существует. А значит рейтинг кандидата Трампа покатится вниз...
Горячая тема: Поярков рассказал об украинском сюрпризе для Путина
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter