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Newsader: часть подозреваемых по делу рейса МН17 уже известна

Newsader: часть подозреваемых по делу рейса МН17 уже известна
Информационное агентство «Newsader» заявляет, что нидерландская следственная группа вчера заявила, что к преступлению, совершенном в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, причастны около 100 человек. Часть имен из этого списку уже известны – об этом передает replyua.net.

Издание отмечает: «Следствие установило, что к авиакатастрофе Боинга 777 малазийских авиалиний причастны сто человек. У этих людей были разные роли, то есть, степень их участия в этом преступлении разная. Часть из этих лиц являются непосредственными исполнителями преступления – именно они обеспечили запуск ракеты из установки «Бук», завезенной на территорию Украины, другие способствовали совершению преступления, выступив в роли соучастников. Вина также возлагается на свидетелей случившегося, которые знаю, кто совершил преступление, однако до сих пор не заявили об этом следствию».

По мнению «Newsader», вероятнее всего, что непосредственными исполнителями преступления являются российские военнослужащие, то есть, 53 из этих 100 – это личный состав зенитно-ракетной бригады 20 армии Западного военного округа РФ. Эта информация была ранее озвучена независимой следственной группой Bellingcat. Другими лицами, имеющими непосредственное отношение к совершенному преступлению, являются офицеры из числа высшего военного руководства страны, в том числе сам главнокомандующий РФ: Владимир Путин, Сергей Шойгу, Валерий Герасимов, Аркадий Бахин, Олег Салюков, Анатолий Сидоров, Александр Леонов, Андрей Коканов, Александр Лапин, Александр Чайко, Алексей Золотов.

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