В Росії хочуть знизити шлюбний вік до 14 років, а багатодітні сім'ї виселити за 250 км подалі від міст



Сьогодні в Громадській палаті РФ протоієрей Всеволод Чаплін представив пропозиції до демографічної доктрині Росії, згідно з якими шлюбний вік в країні пропонується знизити до 14 років для дівчаток, і до 16 – для хлопчиків. І це ще не все,



Демографічні інтереси Росії, як абсолютний патріотичний пріоритет повинні переважати над всіма іншими, і особливо над свободами і правами особистості та іншою загальнолюдською лабудою.



«Аборти, розпуста і подружні зради» повинні піддаватися загальному остракізму, а в деяких випадках і бути причиною поразки в майнових правах. «Правильні» ж багатодітні сім'ї повинні залишити великі міста, як головні розсадники гріха й пороку і селитися в сільських поселеннях, виділених їм державою в 50-250-кілометровій зоні від цивілізації. Думаєте, це такий жарт гумору? Або, навпаки, сценарій фільму-антиутопії? Ось і ні! Це «Базові ідеї і конкретні пропозиції до нової демографічної доктрині Росії», підготовлені нещодавно створеним співтовариством «Російська місія» і представлені від його імені в Громадській палаті Всеволодом Чапліним.



На їх основі, підкреслюється в документі, в царині демографії в країні в найближчі роки повинна відбутися «справжня революція», або «контрреволюція» - кому як більше подобається. Серед найяскравіших революційних заходів особливо вражає уяву зниження віку наречених до 14 років. Така ініціатива поєднується з підвищенням відповідальності обох батьків за сім'ю та виховання дітей. Аж до встановлення поняття «винна сторона при розлученні» для викритих у подружній невірності і позбавленні прав на спільно нажите майно однієї з тих, хто розлучається. Можуть забрати майно і в тієї сторони, «яка здійснила дії, небезпечні для життя і здоров'я» інших членів сім'ї. Цікаво, чи підпадає під це визначення «щелбан», відпущений в школі 16-річним чоловіком його 14-річній, але вже глибоко вагітній дружині?



До слова сказати, істотна частина нового загону чоловіків просто приречена на подібні юнацькі дурощі: щоб обламати кайф педофілам, мудрі розробники «Базових ідей» хочуть заборонити чоловікам бути старше дружин-чотирнадцятіліток більш ніж на 15 років.



Не забута і сама школа. Мало того, що звідти очікувано пропонується вилучити всі курси «планування сім'ї» та теми контрацепції, замінивши їх на розповіді про шкоду позашлюбних зв'язків, а головне, про те, що «єдиною нормальною моделлю сім'ї є багатодітна». «Усі твердження, в тому числі в мистецтві, демонструють протилежне, - йдеться в документі, - повинні або отримувати негативну оцінку, або їх потрібно зовсім виключити з загальноосвітньої освіти».



Що ж, прощайте, Чехов, Бунін, Толстой, Булгаков і багато інших класиків! «Дама з собачкою», не кажучи вже про «Анну Кареніну», яка більше не відповідає високим рамкам моральності і духовності. Зате морально і духовно, на думку «Російської місії», в школах і вузах присвячувати «окреме обов'язкове заняття критиці аборту і демонстрації того, що відбувається під час цієї маніпуляції». І це після того як жінка заплатила за аборт і довела його медичну необхідність (адже аборт в Росії стає виключно платним і проводиться тільки за медичними показаннями). Причому висновок по ним бідоласі повинен давати не один лікар, а ціла «медична рота» - «щоб виключити корупцію». А ви говорите, права людини в Росії, туди їх в гойдалку!



Втім, юним чоловікам і дружинам читати книжки, так само як дивитися в класах на чужі аборти, буде особливо ніколи. «Добре було б, щоб до 20 років, - уточнив Всеволод Чаплін, - наші жінки вже мали кількох дітей, а кар'єрою займалися після 30-40 років, коли ті вже виростуть». Причому і тоді, як виявилося, кар'єри їх чекають специфічні.



Одна з центральних ідей «Російської місії» - «підтримка багатодітної сім'ї, що живе у власному окремому будинку». Держава, відповідно до проекту «Двоповерхова Росія», має побудувати, обробити і забезпечити всіма необхідними зручностями мільйони будинків з ділянками на 7-15 чоловік для сімей, які мають трьох і більше дітей, «в регіоні їх проживання в радіусі 50-250 км від кордонів великих міст».



Дорослі жінки цих агроміст або кинуть роботу і займуться переважно вихованням численних дітей, а чоловіки будуть або їздити в міста на роботу (це за двісті п'ятдесят-то км), або працювати дистанційно, через Інтернет. Вони ж по ходу піднімуть і сільське господарство.



У бюджеті, резонно нагадав голова комісії Громадської палати з розвитку громадянського суспільства і взаємодії з громадськими палатами суб'єктів Росії Йосип Діскін, «діра на дірі: освіту недофінансовано на 30%, а охорона здоров'я – на 15-20%. Втім, в ряді регіонів на ідею настільки раннього вступу в шлюб негайно відгукнуться прихильники. І перший з них – Рамзан Ахматович».



Горячая тема: Поярков рассказал об украинском сюрпризе для Путина Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Сьогодні в Громадській палаті РФ протоієрей Всеволод Чаплін представив пропозиції до демографічної доктрині Росії, згідно з якими шлюбний вік в країні пропонується знизити до 14 років для дівчаток, і до 16 – для хлопчиків. І це ще не все, передає replyua.net Демографічні інтереси Росії, як абсолютний патріотичний пріоритет повинні переважати над всіма іншими, і особливо над свободами і правами особистості та іншою загальнолюдською лабудою.«Аборти, розпуста і подружні зради» повинні піддаватися загальному остракізму, а в деяких випадках і бути причиною поразки в майнових правах. «Правильні» ж багатодітні сім'ї повинні залишити великі міста, як головні розсадники гріха й пороку і селитися в сільських поселеннях, виділених їм державою в 50-250-кілометровій зоні від цивілізації. Думаєте, це такий жарт гумору? Або, навпаки, сценарій фільму-антиутопії? Ось і ні! Це «Базові ідеї і конкретні пропозиції до нової демографічної доктрині Росії», підготовлені нещодавно створеним співтовариством «Російська місія» і представлені від його імені в Громадській палаті Всеволодом Чапліним.На їх основі, підкреслюється в документі, в царині демографії в країні в найближчі роки повинна відбутися «справжня революція», або «контрреволюція» - кому як більше подобається. Серед найяскравіших революційних заходів особливо вражає уяву зниження віку наречених до 14 років. Така ініціатива поєднується з підвищенням відповідальності обох батьків за сім'ю та виховання дітей. Аж до встановлення поняття «винна сторона при розлученні» для викритих у подружній невірності і позбавленні прав на спільно нажите майно однієї з тих, хто розлучається. Можуть забрати майно і в тієї сторони, «яка здійснила дії, небезпечні для життя і здоров'я» інших членів сім'ї. Цікаво, чи підпадає під це визначення «щелбан», відпущений в школі 16-річним чоловіком його 14-річній, але вже глибоко вагітній дружині?До слова сказати, істотна частина нового загону чоловіків просто приречена на подібні юнацькі дурощі: щоб обламати кайф педофілам, мудрі розробники «Базових ідей» хочуть заборонити чоловікам бути старше дружин-чотирнадцятіліток більш ніж на 15 років.Не забута і сама школа. Мало того, що звідти очікувано пропонується вилучити всі курси «планування сім'ї» та теми контрацепції, замінивши їх на розповіді про шкоду позашлюбних зв'язків, а головне, про те, що «єдиною нормальною моделлю сім'ї є багатодітна». «Усі твердження, в тому числі в мистецтві, демонструють протилежне, - йдеться в документі, - повинні або отримувати негативну оцінку, або їх потрібно зовсім виключити з загальноосвітньої освіти».Що ж, прощайте, Чехов, Бунін, Толстой, Булгаков і багато інших класиків! «Дама з собачкою», не кажучи вже про «Анну Кареніну», яка більше не відповідає високим рамкам моральності і духовності. Зате морально і духовно, на думку «Російської місії», в школах і вузах присвячувати «окреме обов'язкове заняття критиці аборту і демонстрації того, що відбувається під час цієї маніпуляції». І це після того як жінка заплатила за аборт і довела його медичну необхідність (адже аборт в Росії стає виключно платним і проводиться тільки за медичними показаннями). Причому висновок по ним бідоласі повинен давати не один лікар, а ціла «медична рота» - «щоб виключити корупцію». А ви говорите, права людини в Росії, туди їх в гойдалку!Втім, юним чоловікам і дружинам читати книжки, так само як дивитися в класах на чужі аборти, буде особливо ніколи. «Добре було б, щоб до 20 років, - уточнив Всеволод Чаплін, - наші жінки вже мали кількох дітей, а кар'єрою займалися після 30-40 років, коли ті вже виростуть». Причому і тоді, як виявилося, кар'єри їх чекають специфічні.Одна з центральних ідей «Російської місії» - «підтримка багатодітної сім'ї, що живе у власному окремому будинку». Держава, відповідно до проекту «Двоповерхова Росія», має побудувати, обробити і забезпечити всіма необхідними зручностями мільйони будинків з ділянками на 7-15 чоловік для сімей, які мають трьох і більше дітей, «в регіоні їх проживання в радіусі 50-250 км від кордонів великих міст».Дорослі жінки цих агроміст або кинуть роботу і займуться переважно вихованням численних дітей, а чоловіки будуть або їздити в міста на роботу (це за двісті п'ятдесят-то км), або працювати дистанційно, через Інтернет. Вони ж по ходу піднімуть і сільське господарство.У бюджеті, резонно нагадав голова комісії Громадської палати з розвитку громадянського суспільства і взаємодії з громадськими палатами суб'єктів Росії Йосип Діскін, «діра на дірі: освіту недофінансовано на 30%, а охорона здоров'я – на 15-20%. Втім, в ряді регіонів на ідею настільки раннього вступу в шлюб негайно відгукнуться прихильники. І перший з них – Рамзан Ахматович».