Рабинович: колеса правосудия уже закрутились

Правительства государств, которые так или иначе связаны с авиакатастрофой на Донбассе, государства Совета безопасности ООН, следственная группа по МН17 скоро договорятся о формате международного суда, и тогда колеса правосудия начнут крутиться, правда, медленно.
Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Слава Рабинович. По словам российского финансиста, международный суд может начаться в 2018 году, и суд выдвинет России некоторые требования, в том числе номера и описания техники, журналы воинских частей, командировочные листы со всеми фамилиями списки командования, начиная с самых низов и заканчивая верхушкой. Раскрытие этих данных суд требует всегда, если они являются прямыми или косвенными обстоятельствами, отмечает Рабинович.
Теперь Путин уже не борется за сохранение власти, и ему важно только сохранить свою жизнь, и, если в РФ не случится дворцового переворота за полтора года, нужно готовиться к очередному усаживанию Путина на трон. Естественно, пишет эксперт, Путин и его приближенные ответят отказом на требования международного суда, назвав его «непризнанным юрисдикцией», но на этот раз суд не признает только Россия. Такое поведение является для РФ единственным путем, поскольку в другом случае Путину придется признавать военную агрессию против Украины, и, если это произойдет, откроется еще один ящик Пандоры. К 2018 году Украине просто необходимо подготовить иски с обвинениями в адрес России, считает Рабинович, ну а пока о снятии санкций против РФ не может быть и речи.
По мнению финансиста, в случае признания международным судом вины России, последует новое ужесточение санкций, и их введут государства, граждане которых погибли в авиакатастрофе. Кроме того, санкции введут страны, входящие в Совбез ООН, уверен Рабинович. На официальном уровне передвижение по всему миру для Путина и остальных будет затруднено, Россия будет вынуждена покинуть «Большую двадцатку», персональные санкции введут против ста человек, имена которых следственной группе по Боингу уже известны. В списке обязательно окажутся Лавров и Шойгу, более того, могут быть введены другие жесткие ограничения, затрагивающие интересы широкой группы россиян.
По мнению Рабиновича, после этого последует распоряжение Путина о запрете на выезд из страны миллионов россиян, но в будущем список будет расширен в несколько раз. Вихрем по России пронесутся экономический и финансовый коллапсы, и они приблизят РФ к гражданской войне, поскольку отвалятся десятки регионов. И к этому времени, уверен Рабинович, Россию уже будет люто ненавидеть весь мир, и общественное порицание затронет каждого россиянина.
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