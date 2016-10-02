Ейдман розповів чого тепер варто чекати від Путіна

Відомий публіцист Ігор Ейдман зробив прогноз чого варто чекати від Путіна у найближчій перспективі у зв’язку з оприлюдненням звіту Спільної слідчої групи про обставини катастрофи рейсу Малайзійських авіаліній МН-17, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал Каспаров.ру.
Так, за словами Ейдмана, злочинець, якого викрили, але не знешкодили, стає ще небезпечнішим. Саме цю модель поведінки продемонструє і Путін з його пособниками. Якщо до цього у Кремлі вдавалось реалізувати принцип «не спійманий – не злодій», то цього разу Путіна дійсно спіймали за руку. І шансів спустити справу на гальмах у Путіна немає. Деякі журналісти заперечують, згадуючи приклади того, як СРСР збивали південнокорейський лайнер, а США – іранський, і ніяких особливих наслідків не настало. Але варто пам’ятати, що випадок Путіна – безпрецедентний для новітньої історії, адже у даному випадку злочин вчинено під час ще більш масштабного злодіяння. Щось на зразок того, якби бандити пограбували банк і вбили охоронців та персонал, а потім ще й зачепили випадкового перехожого на вулиці. І тому, якщо ми стверджуємо, що гангстери вбили перехожого, то ми маємо визнати і пограбування банку з вбивством охорони і персоналу. Теж саме і з Путіним – після звіту по Малайзійському Боїнгу вже більше не можна заперечувати наявність російських військ на території України і їх участь у війні на Донбасі.
Власне, тепер зазнає краху вся путінська система захисту «у вас немає доказів, що ми там» - зараз докази є. Весь цивілізований світ наразі знає, що Кремль розв’язав кровопролитні війну в іншій європейській державі, яка вже забрала десять тисяч людських життів. І імена військових злочинців (а Путін і його пособники саме і є злочинцями) будуть оприлюднені вже в найближчі кілька місяців.
Але якщо хтось сподівається, що Путін тепер відійде в тінь, то дарма. Зараз він як ніколи розуміє, що влада – це єдина гарантія його недоторканості. Він не віддасть владу навіть удавано, як зробив це у 2008 році, бо тепер чудово усвідомлює, що наближені до Кремля олігархи тільки чекають, коли його влада ослабне, аби передати його в руки міжнародного правосуддя в обмін на різноманітні особисті преференції. Саме тому зараз господар Кремля особливо вмотивований зміцнити власну диктатуру. А тому варто очікувати посилення репресій як проти пересічних громадян, так і проти представників владної та бізнесової еліти.
Населенню всі докази путінської агресивної поведінки подадуть в телевізорі як змову проти Росії – у минулому це не один раз рятувало диктаторів. Наприклад, Муссоліні та Франко свого часу підняли хвилю патріотичної істерії, яка і втримала їх на піку влади. А потім вони навіть змогли вийти з міжнародної ізоляції: Муссоліні через союз з Гітлером та Мікадо, а Франко зумів «продати» себе Заходу як помічника у боротьбі з комунізмом. Аналогічна спроба Путіна вже провалилась – ніхто не визнав його борцем з тероризмом в Сирії. Це значить, що варто чекати посилення ізоляціонізму у внутрішній політиці як «уникнення згубного впливу Заходу» і нових кривавих авантюр у зовнішній. Пацюк, якого загнали у глухий кут, буде кидатись на всіх навколо, поки не потрапить під невблаганне колесо історії, - прогнозує Ейдман.
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