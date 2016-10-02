Те, що мертве, померти не може: Набіулліна вірить у стійкість російської економіки

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Очільниця Центрального банку Російської Федерації Ельвіра Набіулліна сьогодні, другого жовтня 2016 року, заявила, що коливання цін на нафту вже не чинять впливу на російську економіку, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Лента.ру.Так, на семінарі-нараді «Єдиної Росії» головний російський банкір пояснила, що навіть якщо ціни на «чорне золото» впадуть до рівня двадцяти п’яти доларів за барель, це не вчинить вбивчого впливу економіку північного сусіда. За словами Набіулліної, «звісно, це негативно скажеться на темпах економічного зростання, але катастрофи не буде, адже економіка та фінансова система належним чином призвичаїлись до такого рівня цін».Нагадаємо, в останні кілька днів ціни на нафту трохи зросли на фоні новин про досягнення між деякими державами-членами ОПЕК домовленості про обмеження обсягів видобутку нафти на рівні тридцяти двох з половиною мільйонів барелів на день. Тим не менш, ця тенденція не матиме довготривалого характеру, так як у сховищах накопичилась значна кількість нафтових запасів – більше трьох мільярдів тон. З огляду на це в найближчій перспективі прогнозують падіння цін на нафту до двадцяти доларів за барель і нижче.