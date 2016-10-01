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СпецтемаБоевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Экономист: Кремль охватила паника

Экономист: Кремль охватила паника
Российскую власть в последние дни охватила судорога, и, судя по некоторым заявлениям, в Кремле началась паника. Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Андрей Илларионов.

По словам известного экономиста, Министерство обороны России снова выдвинуло свои версии по авиакатастрофе на Донбассе, и внезапно в РФ нашлись и новые радарные факты, о которых Кремль почему-то два года умалчивал. В МИДе попытались перейти на рык, но Захарова сделала свое заявление на фальцете, причем продемонстрировала отсутствие логики и аргументов. Алмаз-Антей, в свою очередь, договорился до того, что произнес фразу о том, что ракета из БУКа могла быть запущена случайно.

По словам Илларионова, Кремль уже отчетливо ощущает запах Гааги, и там начинается паника. Эту панику усугубляет недалекая госпожа Захарова, которая поспешила обвинить Кремль еще до того, как ему эти обвинения предъявили в Гааге. Захарова заявила, что выводы голландцев подтверждают, что следствие политически мотивировано, и кажется абсолютной нормой то, что западные коллеги самовольно назначают виновных и выдают желаемые результаты за действительность.

Горячая тема: Саша Сотник: Найближчим часом Путін розв’яже ядерну війну
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