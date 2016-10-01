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СпецтемаБоевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Шендерович: Путин не смог воспользоваться шансом

Шендерович: Путин не смог воспользоваться шансом
После обнародования нового доклада по сбитому Боингу западные лидеры надеялись на то, что российский президент признает вину в авиакатастрофе, и в этом случае еще можно было бы договориться, если бы Путин признался, что Боинг был сбит случайно, но Россия намерена отрицать все до конца, несмотря на все факты и доказательства.

Как передает replyua.net, об этом заявил в эфире Эха Москвы Виктор Шендерович. По словам российского писателя, Путину давали возможность изобразить оскорбленную добродетель, но он этим шансом не воспользовался, и еще два года назад он мог что-то предпринять, фальшиво поиграть на публику, выразить свое изумление наличием тяжелого вооружения и российских военных на Донбассе, но сейчас ситуация изменилась, и Боржоми пить уже поздно.

Шендерович считает, что отползать назад нет смысла, потому как врали больше двух лет, фальсифицировали и препятствовали ходу расследования, и теперь Гиркин и Путин стали подельниками. Европа дала еще один шанс Путину, отмечает писатель, но тот упорно ничего не признает, снова настаивает на своем и заявляет, что результаты расследования еще не окончательные.

Горячая тема: Саша Сотник: Найближчим часом Путін розв’яже ядерну війну
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