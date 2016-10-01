Російські жінки відповіли владі про «закони проти абортів»: давайте краще не займатися сексом

Як передає replyua.net, зараз Росія стоїть перед вибором, чи ставати їй аналогом Саудівської Аравії. Кілька днів тому з подачі патріарха Кирила і сенатора Олени Мізуліної в Росії почалася грандіозна кампанія за заборону абортів і бебі-боксів. Незважаючи на застереження, які були пізніше – мовляв, ми тільки за заборону абортів з фонду ОМС, тема продовжує бути гарячою. Чим можуть обернутися подібні заборони для Росії? Хто виграє, а хто програє в цій ситуації? Свою думку про наслідки заборони абортів і бебі-боксів висловили відомі юристи, лікарі та громадські діячі РФ.
«Вкрай сумно, що минулі вибори привели до влади консервативну партію, яка прикривається православ’ям, ця партія представляє колосальну небезпеку не тільки для прав людини, але і для життя жінок. Зараз Росія стоїть перед вибором, чи ставати їй аналогом Саудівської Аравії або входити в число цивілізованих країн. Тому зараз наші жінки повинні прокинутися, виходити на мітинги і боротися за свої права. Інакше скоро нам буде загрожувати чадра, православний гарем і взагалі все що завгодно. У зв'язку з розмовами про виведення абортів з системи ОМС і навіть про повну їх заборону, права жінок в Росії виявилися у великій небезпеці. Ситуація в країні така, що, я думаю, що аборти реально можуть заборонити. А що стосується бебі-боксів, то просто волосся стає дибки, коли люди, які називають себе православними, починають рахувати гроші і міркувати, наскільки ефективно витрачати стільки коштів на порятунок поодиноких немовлят. Коли люди починають рахувати гроші не на собянінській плитці, не на величезних доходах чиновників, а на крові та м'ясі дітей і жінок, це справжній сексистський фашизм», – зазначила письменниця і громадський діяч Марія Арбатова.
«Конституція гарантує громадянам безкоштовну медичну допомогу за федеральною програмою. Аборти до 12 тижнів за бажанням жінок і до 22 тижнів за медичними показаннями входять в одну з цих програм. За нашими підрахунками зараз за програмами ОМС на один аборт витрачається близько 5 тисяч рублів. У разі виведення цієї процедури з програми ОМС, ціна платних абортів в державних клініках буде починатися від 25 тисяч. Чиновникам потрібно заглянути за двері своїх кабінетів і подивитися, як живе країна за межами великих міст. В Росії 30 мільйонів людей перебувають за межею бідності, не мають що їсти, вони не можуть знайти роботу, які можуть бути в такій ситуації платні аборти? Перш ніж забороняти аборти, держава повинна створити нормальні умови для виховання дітей у країні. У нас зараз більше 30% дітей виховуються в неповних сім'ях, а заборгованість по аліментах за минулий рік становить 92 млрд. рублів. За словами Мізуліної, в сучасних фінансово-економічних умовах безкоштовні аборти це недозволена розкіш, тобто справа в грошах. На мою думку, з метою економії бюджету немає сенсу робити аборти платними або забороняти їх. Так як лікування в лікарні жінок після нелегальних абортів обійдеться платникам податків набагато дорожче, ніж аборт по системі ОМС», – зауважила лідер руху «За права жінок Росії» Людмила Айвар.
«Російські законодавці підміняють поняття і підносять людям неточну інформацію. Звичайно, аборт – це зло, ніхто не говорить що це благо, але це крайній вихід для жінки. За статистикою, більшу частину абортів роблять заміжні жінки, які мають дітей, а не молоді і незаміжні. Мізуліна наводить дані про 5,5 мільйонів абортів на рік. Але це дані 1965 року народження, це був пік, зараз абортів набагато менше. Нехай так і Росія проти абортів, але при цьому і проти планування вагітності, використання засобів запобігання. Виходить, потрібно жити одному, не займатися сексом, не мати сім'ї і дітей, ясно ж, що це неможливо. Суспільство потрібно розгортати в бік цивілізованих методів контрацепції, дівчаткам потрібно про це розповідати ще зі школи. Державі потрібно допомагати жінкам народжувати здорових і бажаних дітей. Адже в даний момент кількість абортів в Росії знизилася ще й через те, що різко збільшилася кількість безплідних пар, а це дійсно проблема, якою треба займатися», – зазначила керівник центру планування сім'ї та репродукції Євгенія Балашова.
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