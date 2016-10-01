Орешкин: что же делать Путину?

Теперь Россия стала страной-изгоем, которая имеет собственное ядерное оружие, однако назвать ее изгоем трудно, поскольку под управлением Путина РФ из статуса государства перешла до статуса вождества. Как передает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Дмитрий Орешкин. По словам российского политолога, вождество – это догосударственная фаза, при которой разделение властей отсутствует, и такая форма является характерной для всех отсталых социумов.
Орешкин отмечает, что у вождества имеется целый ряд отличий, в том числе и отсутствие равенства перед законом, а также отсутствие государственных институтов. Политолог сравнивает ситуацию в России с тем, с чем столкнулась Германия при Гитлере. По его мнению, в РФ также было и сталинское вождество, но потом, по мере развития, Россия стала нормально функционировать, а с приходом Путина снова все изменилось. Орешкин отмечает, что у нынешнего президента какие-либо нормативы отсутствуют, и нужно вспомнить выборы в Чечне 2012 года, когда на участки пришли 99,8 процентов избирателей, и из них 99,6 процентов проголосовали за Путина.
Естественно, любой здравомыслящий человек понимает, что такая картина не может быть реальной, и чеченских джигитов нужно отдавать под суд за фальшивые протоколы. В Кремле знали, что результаты были нарисованы, пишет политолог, но Кремлю нужен Кадыров, чтобы держать Чеченскую республику под контролем, а Кадыров, в свою очередь, осуществляет этот контроль, нарушая все законы. Он живет не по средствам, и об этом тоже все знают, однако сказать ничего не могут.
И все обвинения в том, что Россия живет не по закону, являются абсолютной правдой, уверен эксперт, однако это и неправда, ведь РФ не является государством, поэтому легко может нарушить любой закон. Россия живет не по законам, а по понятиям, и такая ситуация рано или поздно приведет к тупику, и украинцы наблюдают за этим на Донбассе, где террористы убивают друг друга, а также отжимают собственность. Орешкин уверен, что Путину нужно будет брать все на себя, если он хочет сохранить территориальную целостность, сделать меньше конкуренции, ввести ручное управление, то есть, делать все для вождества. Ему даже необязательно думать, будет развиваться его страна или нет, - нужно думать лишь о том, как остаться у власти.
Ведь пока ты являешься вождем, тебе дозволено абсолютно все, но, когда ты перестаешь быть вождем, с тобой делают все, что захотят, пишет политолог, и в этом заключается разница. К примеру, в западных странах бывшие президенты занимаются тем, что преподают в университетах и читают лекции, а в РФ такую ситуацию представить невозможно, ведь руководители, нарушавшие законы, сажают себя на кол, поэтому власть терять ни в коем случае нельзя.
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