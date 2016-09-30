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США визнали, що РФ «добилась свого» в Сирії

США визнали, що РФ «добилась свого» в Сирії
Як повідомляє replyua.net з посиланням на інтернет-портал Лента.ру, Державний департамент Сполучених штатів Америки визнав, що Російська Федерація, імовірно, досягла поставлених перед собою цілей у сирійському конфлікті.

Таке повідомлення сьогодні, тридцятого вересня 2016 року, прозвучало від офіційного речника зовнішньополітичного відомства Сполучених штатів Америки Марка Тонера. За словами дипломата, «напрошується висновок, що росіянам вдалося втримати життєздатність режиму президента Сирії Башара аль-Асада на тактичному рівні або в короткостроковій перспективі. Власне, здається це і було справжньою метою Москви, а не заявлена раніше боротьба з тероризмом».

Тонер не став заперечувати, що на Російську Федерацію у найближчому майбутньому може чекати ще один пакет фінансових санкцій. За його словами, вже зараз Росія отримала доволі жорсткі умови у зв’язку з агресією в Україні, і секторальні та індивідуальні санкції продемонстрували свою дієвість та ефективність. Тому, дуже імовірно, що Сполучені штати, як і планували раніше, припинять дипломатичні консультації з Кремлем і використають якийсь із низки засобів примушення до співпраці із свого широкого арсеналу.

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