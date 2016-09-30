Рожеві хмари російського Мінфіну: росіяни побачать 125 рублів за долар

Як інформує replyua.net, незалежний фінансовий аналітик Степан Демура вважає, що свіжий валютний прогноз Мінфіну РФ дуже далекий від реальності. Мінфін заклав в проект бюджету на 2017 рік середньорічний курс долара США в 67,5 рубля, повідомив міністр фінансів Антон Силуанов. А в 2018 і 2019 роках, прогнозує фінансове відомство, американська валюта буде коштувати відповідно 68,7 і 71,1 рубля.
«Думаю, що до реалій прогнози Мінфіну РФ ніякого відношення не мають. Подивіться на ті прогнози, які урядовці робили в останні років 10, і ви побачите, що вони збувалися зазвичай з точністю до навпаки. Останній приклад – прогнози глави Мінекономрозвитку, який дістав вже, по-моєму, 23 або 24 дна. Ну, а в Мінфіні порівняно недавно прогнозували, що ціни на нафту не впадуть нижче 80 доларів за барель. Словом, не варто приймати їх прогнози всерйоз. Важко говорити про те, яким буде курс в середньому по році. Але якщо говорити про коливання, то думаю, що в 2017 році росіяни побачать і 125 рублів за долар, а, можливо, і вище. А в 2018-му – значно вище, ніж 125», – вважає аналітик.
На його думку, лічені місяці залишилися в Росії до кінця стабільності. Але що значить стабільність? Незначні коливання курсу долара – не більш, ніж на 5-6 рублів. І незначні коливання нафти – в коридорі від 30 до 50. Це ще триватиме квартал. Може бути, трохи довше. А потім чекайте бурі. Тобто в першу чергу ці зміни будуть пов'язані з динамікою цін на нафту на світових ринках.
«У 2014 ціни на нафту впали більш, ніж в два рази. Зараз набагато скрутніше. Перша мета – 12 доларів за барель, друга – 9,5 долара. Сумний прогноз, але це реальність. Не можна весь час витати в якихось рожевих хмарах», – резюмував Степан Демура.
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