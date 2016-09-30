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Саша Сотник: Найближчим часом Путін розв’яже ядерну війну

Саша Сотник: Найближчим часом Путін розв’яже ядерну війну
Російський журналіст Олександр Сотник поділився в інтерв’ю виданню «Крим. Реалії» своїми прогнозами щодо зовнішньополітичного курсу Російської Федерації у коротко- та середньостроковій перспективі, - про це інформує replyua.net.

За словами Сотника, якщо політологи праві і Путін править не «колективно», а одноосібно, то ймовірність війни зростає в арифметичній прогресії. Під «війною» мається на увазі в тому числі і ядерний конфлікт. При цьому Сотник поділився інформацією, отриманою ним від відомого фізика, академіка Російської академії наук Юрія Рижова, який стверджував, що російські ядерні ракети перебувають у жахливому стані і строк їх бойового використання сплив уже двадцять років тому - більшість з них не долетять до призначеної цілі, а деякі вибухнуть ще в пускових шахтах. Саме тому, наголошує Сотник, в цій ситуації Путін діятиме як терорист: якщо вибухи і відбудуться, то це будуть заздалегідь розміщені у найбільших західних містах ядерні бомби.

На думку Сотника, часовий період, поки можливі такі дії Путіна, обмежується двома роками - далі економічна криза спричинить повну відсутність фінансування і, відповідно, зменшення агресивності. При цьому журналіст вважає, що імовірність появи організованих росіянами терактів особливо підвищується напередодні президентських виборів у Сполучених штатах Америки.

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