Портников: Путин и та самая красная линия

Российский президент перешел за ту самую красную линию, которая отделяет всех дикарей от цивилизованного мира. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Виталий Портников.
По словам украинского журналиста, после такого события абсолютно весь цивилизованный мир будет действовать как любой профессиональный медик – равнодушно, сухо, согласно протоколу. Портников отмечает, что всех украинцев может смущать тот факт, что процедура длится очень долго, и она одна из самых дотошных, однако именно этого требует здравый смысл, и именно так необходимо расправляться с диктатурами, которые считаются опасными для всего мира. По мнению журналиста, само существование диктатур, подобных путинской, ставит под сомнение безопасность всего мира, и процедуру нужно проводить без рисков, а также без эмоций и обязательно под наркозом.
Для Путина должен быть только стальной капкан, из которого он уже не сможет выбраться никогда. Напомним, что во время вчерашнего доклада по сбитому Боингу следователи фактически обвинили Россию в совершении этого жуткого преступления, однако расследование продолжится, и его планируют завершить только в 2018 году.
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