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Панфилов: Путин так и не понял, для чего он сидит в Кремле

Панфилов: Путин так и не понял, для чего он сидит в Кремле
Путин попал в Кремль еще 16 лет назад, однако до сих пор так и не понял, для чего он там находится. Как передает replyua.net, об этом в колонке для «Крым. Реалии» пишет Олег Панфилов, профессор института Илии в Грузии. По его словам, наверное, в Италии невозможно найти человека, который бы сожалел о распаде Римской империи, или какого-нибудь европейца из Македонии, который бы вспоминал о том, как воевали македонские деды и горевал о потери империи, созданной тысячи лет назад, однако Путин продолжает горевать и страдать из-за того, что 25 лет назад распался Советский Союз.

Панфилов отмечает, что он никогда не верил российскому президенту, хотя тот что-то и получил от СССР – например, крохотную квартиру и Запорожец, а также должность директора в дрезденском доме культуры, однако намного больше он получил после того, как попал под «крыло» Анатолия Собчака. Панфилов отмечает, что недавно он наткнулся на снимки двадцатилетней давности, на которых за Собчаком тенью стоял маленький человечек, «спасавший» СССР. Некоторое время спустя, пишет профессор, этот человечек оказался в Кремле и теперь называет распад Союза «катастрофой».

Недавно Путин очень странно прокомментировал роль Компартии в СССР: «Обращаю внимание на то, что во главе Советского Союза находилась только Коммунистическая партия, и не было никаких других партий, которые бы продвигали в стране разрушительные идеи, в том числе и националистического характера». По мнению Панфилова, он так и не понял, что это было – похвала или ругательства от Путина в адрес Компартии. Интересно, спрашивает профессор, кто подсовывает Путину исторические книги, а также, кто пишет ему докладные записки с изложением различных событий в истории? Большинство таких заявлений от Путина являются ложными, и многие в это верят, к примеру, студенты, которые никогда не читали книг по истории.

То, что говорил Путин о демократии в начале своей карьеры, - абсолютная ложь, уверен эксперт, и изначальной целью президента РФ было восстановление страны вроде СССР, и Путин очень старается, а ему помогает элита из бывших членов Компартии, которые теперь называют себя либеральными демократами. Госдума является лишь фасадом, а на самом деле Госдумой в РФ являются 86 процентов граждан, обожающих Путина. Такого, отмечает Панфилов, не было даже во времена Советского Союза, и Путин уже не остановится, поскольку ему просто необходимо послушное российское быдло, которое будет ненавидеть Запад.

Эксперт уверен, что Россия уже близка к тому состоянию, в котором находился СССР в середине восьмидесятых и начале девяностых, и санкции делают свою работу, и они непременно приведут к полной разрухе. Идеология «Русский мир» Россию не спасет, и она чем-то напоминает ленинизм. На руинах этого ленинизма, отмечает профессор, еще какое-то время будет плясать Русская православная церковь, которая заменила пропаганду коммунистов, но потом случится то, что произошло четверть века назад, - РФ рухнет, и от такой перспективы Путин уже не сможет уйти.

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