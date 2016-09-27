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Опрос ВЦИОМ: россияне не отдыхают в Крыму

Опрос ВЦИОМ: россияне не отдыхают в Крыму
Сотрудники Ассоциации туроператоров России обнародовали совершенно неожиданную статистику, опираясь на результаты опроса, проведенного недавно ВЦИОМ.

Как информирует replyua.net, согласно результатам опроса, только незначительное число российских граждан этим летом отдыхало в аннексированном Крыму. Этот опрос «перечеркивает» все другие данные, которые на протяжении всего сезона озвучивали «власти» Крыма, информирующие о том, что на крымских курортах отдохнули миллионы россиян. По словам россиян, участвовавших в опросе, этим летом они экономили деньги и вообще никуда не ездили. Из общего количества респондентов лишь немногие выезжали на отдых этим летом, из них – 7 процентов были за границей, около 11 процентов отдохнули на курортах Краснодарского края, и лишь четыре процента ездили в Крым.

Интересен и тот факт, что среди тех, кто все-таки накопил деньги на отпуск, больше всего жителей Москвы и Санкт-Петербурга, которые тратили на поездку в среднем около 58 тысяч рублей. Однако расходы москвичей и питерцев оказались намного выше, чем они планировали потратить в отпуске. По словам респондентов, они хотели «уложиться» в 35 тысяч.

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