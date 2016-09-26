В Москве прошел шабаш "сепаров" со всего мира

Как сообщает replyua.net со ссылкой на датской издание Politiken, сегодня в российской столице прошла вторая, ставшая уже традиционной, конференция сепаратистов – народов мира, стремящихся к независимости своих автономных территорий.
Организаторами действа уже второй год выступает «Антиглобалистское движение России». Как и в 2015 году, конференция проводилась в шикарном четырехзвездочном отеле, входящем в состав имущества, принадлежащего Аппарату правительства РФ. Бюджет мероприятия в этом году составил около 2,8 миллионов рублей. При этом «спонсором» конференции выступил Фонд национального благосостояния, основанный лично действующим президентом РФ. Девиз мероприятия, как и прошлом году, был сформулирован следующим образом: «Диалог наций. Борьба за право народов на самоопределение. Создание многополярного мира».
Фактически, на конференции были представлены политические силы, этносы и меньшинства, которые в своих государствах борются за идентичность и создание независимых образований. География мероприятия в этом году расширилась. Кроме традиционных Северной Ирландии, Шотландии и Каталонии, Курдистана и Нагорного Карабаха, в конференции приняли участие сепаратисты Пуэрто-Рико, Гавайев, Калифорнии, Техаса и даже Северной Италии. Странно, но в списке гостей почему-то не оказалось представителей террористов «ДНР» и «ЛНР».
Западное СМИ подчеркивает: «Удивительно, но факт: на конференцию не приехали сепаратисты из Чечни, Сибири, Урала, Твери и Калининграда». Глава антиглобалистского движения России Александр Ионов заявил: «Никакого сепаратизма в России нет. А если кто-то и хочет отделения – так только те, кого завербовала американская разведка, пытающаяся дестабилизировать ситуацию в России. А Крым – это исконно российская земля». Как очень точно подметило издание «Politiken», Российскую Федерацию в этом контексте можно определить, как «федерацию, в которую, в соответствии с ее основным законом, можно абсолютно легко и свободно вступать, что и продемонстрировало так называние «воссоединение Крыма с РФ», но откуда никому нельзя выходить».
Также следует добавить, что абсолютным абсурдом выглядит проведение всемирной конференции сепаратистов в стране, уголовный закон которой предусматривает за публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны, а также действия, ведущии к этому, наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Не менее впечатляет тот факт, что статья 280.1, предусматривающая этот состав преступления, появилась в УК РФ в мае 2014 года – через 2 месяца после аннексии Крыма! Всего за два с половиной года уголовные сроки за «сепаратизм» по этой статье уже получили 3 человека. Еще 12 до сих пор находятся под следствием, некоторые из них стали жертвами «карательной психиатрии». При этом необходимо понимать, что основанием для осуждения в большинстве случаев стали именно слова человека, а не его действия. Среди пострадавших уже известный всему миру Ильми Умеров – бывший заместитель крымскотатарского Меджлиса. Другие пострадавшие от репрессий путинского режима – крымчане, жители Урала, Сибири и других регионов. В частности, активиста из Татарстана осудили к четырем годам исправительных работ за то, что он «Вконтакте» написал, что «захват Российской Федерацией Крыма – это «оккупация территории Украины» и нарушение международного права».
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