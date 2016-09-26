Обама знову глибоко стурбований

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Президент Сполучених штатів Америки Барак Обама глибоко стурбований ситуацією, яка склалась навколо сирійського міста Алеппо, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал інформаційного агентства ВВС.Так, за словами офіційного представника Білого дому Джоша Ернеста, президент Обама висловив глибоку занепокоєність кровопролиттям на ескалацією насильства в оточеному урядовими військами Алеппо. За словами речника, дії чинного президента Сирії Башара аль-Асада та збройних сил Російської Федерації, які його підтримують, це не що інше, як скоординована кампанія з метою нанести удари по мирному населенню. Між тим, офіційні представники сирійської армії заявляють, що інтенсивність бомбардування вони знижувати не збираються і продовжуватимуть повітряні удари поки не знищать всіх «терористів».Варто зазначити, що тільки з часу припинення перемир’я в Сирії загинули двісті сорок вісім осіб, в тому числі за сьогодні – як мінімум дванадцять. Три тижні оточення вже даються взнаки в Алеппо – відчувається брак продуктів харчування та медикаментів, немає проточної води, а лікарні переповнені. За словами очевидців, війська асадівсько-путінські війська не гребують ніякими засобами і використовують проти мирного населення фосфорні бомби та касетні боєприпаси.