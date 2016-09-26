валюта
СпецтемаПавел Нусс: Дождались. «Батькивщина» предложила федерализацию Украины

Сьогодні російські ЗМІ «бомбить» як ніколи – блогер

Сьогодні російські ЗМІ «бомбить» як ніколи – блогер
Блогер Олександр Коваленко (він же - Злий Одесит) промоніторив російські засоби масової інформації і поділився результатами на власній сторінці в соцмережі Фейсбук, - про це повідомляє replyua.net

Так, за словами експерта, сьогодні російська преса демонструє, що їй дуже болить десь в районі «п’ятої точки». Спочатку так забрехались, намагаючись звалити свою вину за катастрофу МН-17 над Донбасом на українців, що спростували свою ж версію. Довелося терміново щось вирішувати і розповідати про жахливі вигадки «бандерівців і Держдепу». Наступним випробуванням став безвіз: поки різноманітні ольгінські боти створювали видимість експертної дискусії про авіацію на просторах інтернету, Комітет Європарламенту з громадських свобод та внутрішніх справ проголосував за лібералізацію візового режиму з Україною. Що тепер стане новим хітом російської пропаганди? Геї, які натовпами побіжать до України? Пенсіонери, які втратять свої пенсії? У Кремлі мають швидко писати нову «методичку»!

Власне, не варто впадати в ейфорію – поки що немає гарантії, що безвіз нам обов’язково дадуть, але саме видовище того, як збудились «за поребриком» було варте всіх докладених зусиль, - підсумував блогер.

Горячая тема: Кобзон сделал самое неожиданное заявление о Крыме
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
26 сен 2016
8389

Налоговые органы Украины готовят неприятный сюрприз владельцам авто

Как передает replyua.net, в Украине в скором времени может резко подорожать бензин и другие виды топлива. Причиной этого станут изменения налогового законодательства – соответствующий законопроект


Свежие новости

В Колумбии подписано соглашение о долгожданном мире

Українці закликали Ізраїль «розставити всі крапки над «і»

В Москве прошел шабаш "сепаров" со всего мира

Про Крим забули на правозахисній конференції

Конфлікт між двома ядерними державами загострюється

Личный спектакль для министра здравоохранения РФ: открытие фейкового сосудистого центра в Евпатории

У Північній Кореї заявляють, що можуть навчити США демократії

В Азербайджане прошел референдум об изменении Конституции

В Венеции вновь разразился "лодочный" скандал

Обама знову глибоко стурбований

Жебривский: Донецким паралимпийцам выплатят денежные премии из облбюджета

Один із грузинських політиків найближчим часом покине Україну

В Боснии и Герцеговине резко обострился государственный конфликт на почве сепаратизма

Сьогодні російські ЗМІ «бомбить» як ніколи – блогер

Глава Администрации президента задержан в связи с обвинениями в получении взятки

Разрушен самый красивый пляж планеты (ФОТО)

Донік: про проблеми МВС традиційно всі мовчать

Налоговые органы Украины готовят неприятный сюрприз владельцам авто

Кобзон нарешті визнав, що окупований Крим – непосильна для Росії ноша

Запрет абортов в Польше будет иметь последствия для Украины – эксперт

 Новости за день