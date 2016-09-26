Сьогодні російські ЗМІ «бомбить» як ніколи – блогер

Блогер Олександр Коваленко (він же - Злий Одесит) промоніторив російські засоби масової інформації і поділився результатами на власній сторінці в соцмережі Фейсбук, - про це повідомляє replyua.net
Так, за словами експерта, сьогодні російська преса демонструє, що їй дуже болить десь в районі «п’ятої точки». Спочатку так забрехались, намагаючись звалити свою вину за катастрофу МН-17 над Донбасом на українців, що спростували свою ж версію. Довелося терміново щось вирішувати і розповідати про жахливі вигадки «бандерівців і Держдепу». Наступним випробуванням став безвіз: поки різноманітні ольгінські боти створювали видимість експертної дискусії про авіацію на просторах інтернету, Комітет Європарламенту з громадських свобод та внутрішніх справ проголосував за лібералізацію візового режиму з Україною. Що тепер стане новим хітом російської пропаганди? Геї, які натовпами побіжать до України? Пенсіонери, які втратять свої пенсії? У Кремлі мають швидко писати нову «методичку»!
Власне, не варто впадати в ейфорію – поки що немає гарантії, що безвіз нам обов’язково дадуть, але саме видовище того, як збудились «за поребриком» було варте всіх докладених зусиль, - підсумував блогер.
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