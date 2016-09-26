Росіяни розвінчали власну ж брехню

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Оборонне відомство Російської Федерації спростувало свої ж заяви дворічної давнини, які буцімто підтверджували винуватість України у катастрофі рейсу МН-17, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал Цензор.нет.Так, два роки тому росіяни презентували підроблені записи з радарів, на яких буцімто видно рух повітряних суден над територією України в день падіння судна Малайзійських авіаліній. Тоді російське Міністерство оборони запевняло, що поруч з пасажирським літаком можна було спостерігати Су-25, що належить українським збройним силам. Останній нібито прямував на певній відстані (три-п’ять кілометрів) від МН-17, а в момент руйнування повітряного судна взагалі знаходився зовсім поряд. Тоді міжнародне слідче агентство Bellingcat з’ясувало, що записи -підроблені, а заяви РФ не відповідають дійсності, але росіяни твердо стояли на своєму.Зараз, два роки потому, двадцять шостого вересня 2016 року, російське Міністерство оборони провело конференцію, на якому оприлюднило зовсім іншу версію подій. Так, за словами їх речника, на момент катастрофи поблизу МН-17 не було взагалі жодних повітряних суден. Таким чином, Російська Федерація сама розвінчала власну брехню.