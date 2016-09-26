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Песков жестко отреагировал на обвинения США

Песков жестко отреагировал на обвинения США
Дмитрий Песков назвал «неприемлемыми» заявления представителей Великобритании и Соединенных Штатов в адрес России, прозвучавшие во время экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации в Сирии.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на российские СМИ, пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что позиция Вашингтона по действиям РФ в Сирии уже в самое ближайшее время может навредить, как ситуации в Сирии, так и отношениям между Россией и Соединенными Штатами, а также между Россией и Великобританией. Пресс-секретарь также заявил, что тон выступавших был неприемлемым, а риторика, причем публичная, представителей Британии и США свидетельствует о том, что эти страны могут нанести большой вред двусторонним отношениям, а также урегулированию сирийской ситуации.

По мнению Пескова, когда речь идет о масштабных военных конфликтах, и все стороны пытаются прийти к единому мнению или найти компромиссы, представители всех сторон должны абстрагироваться от лишних эмоций и соблюдать те правила риторики, которые считаются допустимыми на переговорах высшего уровня. Напомним, что в Совбезе ООН Россию обвинили в военной агрессии на территории Сирии, а также в военных преступлениях.

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