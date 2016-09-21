Що значить нове російське «МДБ»?

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Російська Федерація відразу, як тільки втихнуть пристрасті за виборами в Державну думу, планує масштабну реформу силових відомств: МНС ліквідують, а на базі ФСБ створять нову структуру – Міністерство державної безпеки, аналог радянського КДБ, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс «Радіо Свобода».Експерти-політологи по-різному коментують плани щодо нового правоохоронного «супер-відомства». Наприклад, Федір Крашенінніков стверджує, що об’єднання всіх правоохоронних функцій держави не обов’язково свідчить про зміцнення владної вертикалі. Навпаки, при існуванні розділених структур, вони намагаються конкурувати між собою, що призводить до «закручування гайок» та зростання обертів репресивної машини. З іншого боку, одне відомство не буде загрожувати путінській стабільності і тому є більш спокійним варіантом вирішення нагальних державних проблем.Російський публіцист Олександр Морозов робить парадоксальний висновок: на його думку, основна мета при створенні МДБ – це очистка силових структур та економія державних коштів. За словами експерта, з точки зору «своєрідного» путінського розуміння боротьби з корупцією, побудова нового відомства дозволить викинути із силових структур всіх непідходящих, а також найбільш одіозних корупціонерів.