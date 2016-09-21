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Культурный центр Украины в Москве захватили "сепары"

Культурный центр Украины в Москве захватили "сепары"
Как передает replyua.net со ссылкой на «УНИАН», сегодня в российской столице произошел захват здания Культурного центра Украины. Главу организации не пускают на его рабочее место, часть сотрудников и журналистов не пропустили в здание.

Владимир Ионов, являющийся главой Украинского культурного центра в Москве, сегодня не смог попасть в свой кабинет – во входной двери помещения сменили замки. Совершено это было сотрудниками учреждения, имеющими российское гражданство. Как объяснил представитель украинского омбудсмена, поступок сотрудников культурного цента имеет политические мотивы – все, устроившие «переворот» поддерживают агрессию РФ на Востоке Украины и оккупацию Крыма. Владимир Шрейдлер добавил: «Именно этот сепар запрещал мне говорить на украинском языке внутри здания цента и требовал, чтобы я не показывал свое удостоверение».

Также сотрудники центра, поддерживающие Ионова объяснили, что мотивы у заговорщиков могут быть и иные – власти Москвы просто хотят отобрать у никому не нужного в столице России Культурного центра Украины помещение в старинном здании на старом Арбате, общая площадь которого составляет около четырех тысяч квадратных метров.

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