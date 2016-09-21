Росія знайшла нового «друга»

Зовнішньополітичне відомство Російської Федерації може похвалитись черговою «перемогою» - ним досягнуто домовленостей щодо відміни віз зі ще однією державою, - про це інформує replyua.net з посиланням на портал Каспаров.ру.
Так, цього разу до зони впливу російського Міністерства закордонних справ Російської Федерації потрапила тихоокеанська держава Вануату. На зустрічі очільника МЗС Росії Сергія Лаврова та його колеги з Вануату, яка відбулась на полях чергової сесії Генеральної асамблеї ООН, було обговорено ряд питань двосторонніх зносин. У результаті перемовин між сторонами було підписано Міжурядову домовленість про взаємну відміну візового режиму та План міжміністерських консультацій на 2017-2018 роки.
Нагадаємо, республіка Вануату – держава в Тихому океані, яке межує на півночі з територіальними водами Соломонових островів, на заході – з Австралією, на півдні – з Новою Каледонією, а на сході – з Фіджі. Основою економіки держави є натуральне сільське господарство, зайнятість в якому досягає вісімдесяти відсотків населення. Крім того, держава займається туризмом, тваринництвом і є офшорною зоною. Можливо, саме останній пункт і зацікавив Кремлівську еліту.
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