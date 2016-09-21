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П'яні жителі Уралу спробували вбити відомого російського бойовика і здати його труп в СБУ за винагороду

П'яні жителі Уралу спробували вбити відомого російського бойовика і здати його труп в СБУ за винагороду
Російський бойовик Олександр Негребецький, який воював в Донбасі на боці бойовиків ДНР, заявив, що на нього було скоєно замах. Інцидент стався в російському місті Златоуст Челябінської області, де проживає Негребецький. За його словами, п'яні мужики, дізнавшись, що за голову Негребецький СБУ призначила нагороду, вирішили вбити його і здати його труп в СБУ, щоб отримати гроші, повідомляє replyua.net, з посиланням на блогера Дениса Казанського.

Про напад уральським журналістам розповів сам Негребецький: «Увечері в п'ятницю, до мене в квартиру стали ломитися троє нетверезих чоловіків, приблизно мого віку. Одного з них – Олега -, я добре знав, так як жили на одній вулиці, двох інших раніше не зустрічав. Ті, що прийшли запитали, так написано в ЗМІ, що за мою голову Служба безпеки України призначила нагороду в два з половиною мільйони доларів? Я сказав, що це правда, тоді, озброївшись трояндочками від розбитих пляшок, з криками «Зараз ми тебе уб’ємо і гроші отримаємо!» чоловіки накинулися на мене. Один з нападників постійно заявляв, що він хохол і спеціально приїхав за мною з України», - цитують бойовика журналісти агентства «Уралпресс».

За словами Олександра Негребецького, йому вдалося знешкодити п'яних і затримати двох з них. Третьому вдалося втекти. Затриманих бойовик здав поліції, і сам був на деякий час поміщений в СІЗО. При цьому Негребецький повідомив, що не сприймає напад, як замах за наказом СБУ.

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