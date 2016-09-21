Портніков: Битва двох колишніх українок в Держдумі обіцяє стати захоплюючою

Коли без п'яти хвилин непрокурора Криму Наталію Поклонську рекомендували до Держдуми, вона повинна була зайняти місце залишеної за бортом Ірини Ярової, що підписалася під самими божевільними законами «оскаженілого принтера». Однак в результаті Ярова не тільки удостоїлася подяки від Путіна, але і пройшла в парламент. І з чого мерзотниці Яровій віддавати своє місце головній людожерці Держдуми починаючій мерзотниці Поклонській, задається питанням український публіцист Віталій Портніков, передає replyua.net.
За словами Портнікова, битва двох колишніх українок обіцяє стати захоплюючою – тим більше, що на Охотному ряду одні так і не можуть пробачити Яровій її «яблучного» минулого, а інші сприймають Поклонську виключно, як примху Аксьонова, від якої вирішив позбутися колишній покровитель. Так що головну «людожерку» нової Держдуми ще тільки належить обрати.
«Інша роль – у тих кримських чиновників, які все ж відправляться на Мисливський ряд. Їм належить стати «підстаканниками» для російської пропаганди. Всім разом уготована роль подразника для Заходу. Кримських депутатів Кремль тепер буде методично запихати в усі делегації, які будуть відправлятися в міжнародні організації або їздити з двосторонніми візитами, щоб ще раз продемонструвати свою зневагу до думки світової спільноти щодо окупації півострова», – вважає журналіст.
Горячая тема: Тимошенко решила не поддерживать голосование в Раде за непризнание результатов выборов в Думу РФ
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter