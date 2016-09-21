валюта
СпецтемаГанапольский: конец мифа о зомбировании россиян

Портніков: Битва двох колишніх українок в Держдумі обіцяє стати захоплюючою

Портніков: Битва двох колишніх українок в Держдумі обіцяє стати захоплюючою
Коли без п'яти хвилин непрокурора Криму Наталію Поклонську рекомендували до Держдуми, вона повинна була зайняти місце залишеної за бортом Ірини Ярової, що підписалася під самими божевільними законами «оскаженілого принтера». Однак в результаті Ярова не тільки удостоїлася подяки від Путіна, але і пройшла в парламент. І з чого мерзотниці Яровій віддавати своє місце головній людожерці Держдуми починаючій мерзотниці Поклонській, задається питанням український публіцист Віталій Портніков, передає replyua.net.

За словами Портнікова, битва двох колишніх українок обіцяє стати захоплюючою – тим більше, що на Охотному ряду одні так і не можуть пробачити Яровій її «яблучного» минулого, а інші сприймають Поклонську виключно, як примху Аксьонова, від якої вирішив позбутися колишній покровитель. Так що головну «людожерку» нової Держдуми ще тільки належить обрати.

«Інша роль – у тих кримських чиновників, які все ж відправляться на Мисливський ряд. Їм належить стати «підстаканниками» для російської пропаганди. Всім разом уготована роль подразника для Заходу. Кримських депутатів Кремль тепер буде методично запихати в усі делегації, які будуть відправлятися в міжнародні організації або їздити з двосторонніми візитами, щоб ще раз продемонструвати свою зневагу до думки світової спільноти щодо окупації півострова», – вважає журналіст.

Горячая тема: Тимошенко решила не поддерживать голосование в Раде за непризнание результатов выборов в Думу РФ
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
20 сен 2016
33399

Тимошенко решила не поддерживать голосование в Раде за непризнание результатов выборов в Думу РФ

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко «отсутствовала» при голосовании Верховной Рады Украины за непризнание результатов российских выборов в Госдуму РФ и за признание нелегитимности нового


Свежие новости

Больше половины украинцев считают себя счастливыми людьми, - опрос

Депутаты Европарламента выступили против безвизового режима с Украиной

Портніков: Битва двох колишніх українок в Держдумі обіцяє стати захоплюючою

Портніков передбачив битву в російському парламенті

Савченко и Яресько засветились в США в нарядных вышиванках, - фото

Первое судебное решение об убытках от российской агрессии вступило в силу

Резкое повышение цен на аренду жилья

Пономарь: Канада и «безвиз» – фейк чистой воды

Гидрометцентр: бабье лето наступит только в октябре

Доповідь ЮНЕСКО буде підставою для посилення санкцій проти РФ – Барієв

Брэд Питт пришел в ярость после поступка жены

Банкир: у Путина нет никаких миллиардов

Бильдт: В Украины шансы 50 на 50, чтобы вернуть Крым в ближайшие 10 лет

Портніков: Розбомблений гумконвой в Сирії може стати для Росії ще одним «Боїнгом»

Новые подробности о родителях Плотницкого

Стало известно, где пройдет церемония открытия Евровидения-2017

Обещанная статья Манна: гневно настроенным не читать!

Тимошенко пропонує урізати витрати на нацбезпеку – журналіст

Самые необычные петиции в Киеве

По сравнению с прошлым годом Госбюджет увеличился почти на 200 млрд гривен – Таран

 Новости за день