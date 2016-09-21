Банкир: у Путина нет никаких миллиардов

Андрей Костин, глава российского банка ВТБ, дал интервью CNBC и заявил о том, что у президента Путина не было и нет никаких тайных двух миллиардов долларов.
По словам банкира, если бы эти деньги были у главы России, он бы не смог их потратить. Костин подчеркнул, что он не верит в путинские два миллиарда, поскольку «президент о деньгах не думает и полностью посвятил себя работе». «Не думаю, что среди приоритетов Путина было желание сколотить миллиарды на посту президента страны, и никто не видел миллиардов Путина, и у него даже нет миллионов», заявил глава банка. Напомним, что впервые информация о богатствах российского президента появилась после того, как группа международных журналистов обнародовала «панамское досье».
В этом докладе речь шла об офшорах известных людей, в том числе и тех, кто так или иначе связан с российским президентом, к примеру, упоминался виолончелист Ролдугин, на счетах которого были обнаружены миллиарды. Ранее ходили слухи и о том, что Путин может быть главным акционером многих российских компаний.
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