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Путин «прикололся» над рабочим предприятия «Калашников»

Путин «прикололся» над рабочим предприятия «Калашников»
Во время выступления на оружейном заводе «Калашников» Путин обратился внимание на «серьезность» одного из работников, после чего «состроил мину» и поинтересовался у мужчины, почему он такой серьезный. Как передает replyua.net, момент с кривлянием российского президента был заснят оператором, а потом выложен в Интернете.

Во время поездки в Ижевск российский президент посетил оружейный завод и поздравил сотрудников с Днем оружейника. Путин подчеркнул, что очень надеется на дальнейшее развитие предприятия, и сейчас у завода есть заказы на несколько лет вперед, поэтому все сотрудники должны пребывать в хорошем настроении. Российский глава поздравил их и пожелал всего хорошего, а также отметил, что работники должны приходить на работу в хорошем настроении, и он надеется, что в таком же настроении они будут возвращаться домой.

Однако Путин прервал выступление, заметив, что один из сотрудников пришел на работу явно не в настроении, и обратился к нему с вопросом, почему он такой серьезный. Далее президент скорчил гримасу и заявил, что «ему не верят».

Путин «прикололся» над рабочим предприятия «Калашников»

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