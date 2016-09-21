Путин «прикололся» над рабочим предприятия «Калашников»

Во время выступления на оружейном заводе «Калашников» Путин обратился внимание на «серьезность» одного из работников, после чего «состроил мину» и поинтересовался у мужчины, почему он такой серьезный. Как передает replyua.net, момент с кривлянием российского президента был заснят оператором, а потом выложен в Интернете.
Во время поездки в Ижевск российский президент посетил оружейный завод и поздравил сотрудников с Днем оружейника. Путин подчеркнул, что очень надеется на дальнейшее развитие предприятия, и сейчас у завода есть заказы на несколько лет вперед, поэтому все сотрудники должны пребывать в хорошем настроении. Российский глава поздравил их и пожелал всего хорошего, а также отметил, что работники должны приходить на работу в хорошем настроении, и он надеется, что в таком же настроении они будут возвращаться домой.
Однако Путин прервал выступление, заметив, что один из сотрудников пришел на работу явно не в настроении, и обратился к нему с вопросом, почему он такой серьезный. Далее президент скорчил гримасу и заявил, что «ему не верят».
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