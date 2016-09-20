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Вибори минули, можна не старатись: в Росії 300 тисяч пенсіонерів не отримають одноразової виплати

Вибори минули, можна не старатись: в Росії 300 тисяч пенсіонерів не отримають одноразової виплати
Відповідно до законопроекту, внесеного до Державної Думи Російської Федерації сьогодні, двадцятого вересня 2016 року, майже триста тисяч пенсіонерів не зможуть реалізувати своє право на одноразову виплату розміром п’ять тисяч рублів, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Каспаров.ру.

Так, відповідно до законопроекту, право на одноразову виплату отримають тільки ті пенсіонери, які проживають на території Російської Федерації на тридцять перше грудня 2016 року і мають право на отримання пенсії відповідно до російського законодавства. Таким чином, одноразову виплату не отримають майже триста тисяч громадян Російської Федерації пенсійного віку, які наразі проживають за її межами. У 1998 році Конституційний суд РФ встановив правило, що громадяни Росії мають на пенсійне забезпечення незалежно від місця проживання, тому можуть отримувати пенсію, проживаючи закордоном.

Юристи наголошують, що законопроект порушує конституційні права громадян, проте Мінпраці РФ стверджує, що йдеться не про надбавку до пенсії, а про форму соціальної підтримки громадян, на яку рішення Конституційного суду не поширюється. Нагадаємо, щорічну обов’язкову індексацію пенсії в Росії вирішили замінити одноразовою виплатою кожному пенсіонеру п’яти тисяч рублів. Ця ініціатива коштуватиме бюджету РФ двісті двадцять мільярдів рублів. Позбавлення права на одноразову виплату «закордонних» пенсіонерів дозволить зекономити майже півтора мільярди рублів.

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