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Сотник сделал важное заявление (ВИДЕО)

Сотник сделал важное заявление (ВИДЕО)
Российский журналист Александр Сотник на своей странице в facebook разместил видео, в котором он сообщает, что вынужден был экстренно уехать из России. Он добавил, что он не эмигрировал, а выехал из страны на некоторое время. Блогер подчеркнул, что в этой ситуации можно найти даже позитивные стороны.

Как сообщает replyua.net, Сотник заявил: «Если вы смотрите это видео, значит меня уже нет в России». Он объяснил, что недавно ему позвонил «доброжелатель» и сообщил, что кремлевские власти «смогут потерпеть его максимум до начала октября, а потом переведут в овощной отдел». Журналист заявлял ранее, что в его адрес и адрес его жены, а также друзей и близких давно поступают угрозы. При этом, ему угрожают не смертью, а «превращением в овощ». Блогер заявил, что сейчас он находится в Грузии и будет там жить некоторое время.

Сотник сообщил, что этот переезд – временная мера, и властям РФ рано радоваться. Журналист подчеркнул, что его канал на YouTube полноценно продолжит свою работу, поскольку в Российской Федерации останутся его операторы. «У меня теперь наконец-то появится достаточно времени для подготовки качественных аналитических программ, которые сейчас так необходимы в России», - заявил Сотник. Журналист сообщил, что надеется, что его отсутствие в РФ не будет долгим и поблагодарил всех зрителей и подписчиков его канала за веру и преданность.



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