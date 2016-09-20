Ходорковский: нарисовали большинство, но не добились легитимности

Результаты выборы в России были предсказуемыми, и желание российского народа стало очередным выбором без выбора. Как сообщает replyua.net, такое мнение на своей странице в Фейсбуке высказал Михаил Ходорковский.
По словам российского оппозиционера и бывшего главы ЮКОСа, свое отношение к этим выборам россияне показали с помощью рекордно низкой явки, и Кремль не смог оказать давление на 70 миллионов жителей страны. Властвующая партия, по мнению оппозиционера, смогла нарисовать себе большинство, однако не сумела добиться легитимности выборов. По мнению Ходорковского, жулики жульничали и будут жульничать, и это все наблюдали, как и в день выборов, так и во время избирательной кампании.
Оппозиционер рассказал, что его «Открытая Россия» проводила серьезную работу в округах, собрала около ста тысяч голосов, и Ходорковский сделал очень важный вывод – вести диалог с властью можно лишь двумя способами – на баррикадах или на выборах, но настоящий гражданин России выбирает что-то одно. Те, кто отказался голосовать, сделали из себя приживалок, считает оппозиционер, и они будут кормиться объедками с барского стола еще долгое время.
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