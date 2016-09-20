Блогер пояснив, чому Клінтон – більш зручний для Путіна президент, ніж Трамп

Популярний блогер Олександр Коваленко проаналізував біографію кандидата в президенти Сполучених штатів від демократів Гіларі Клінтон та поділився прогнозами щодо її імовірної зовнішньополітичної стратегії на своїй сторінці в Фейсбук, - про це повідомляє replyua.net.
За словами блогера, він не може не погодитись, що Клінтон – це «президент війни». Вона вже досить тривалий період часу перебуває на значимих для зовнішньої політики США посадах, і жодного разу не продемонструвала миролюбства чи хоча б елементарного пацифізму. Наприклад, Клінтон свого часу голосувала за введення американського контингенту в Ірак. А за вісім років до цього намагалась умовити свого чоловіка від врегулювання ситуації в Гаїті шляхом силового протистояння – але не з мотивів милосердя, а спираючись на погану професійну підготовку миротворчого корпусу. У 2007 році Клінтон виступала проти бомбардування ВПС США Аль-Каїди – знову ж таки, виключно заради уникнення конфлікту з ядерною державою Пакистаном. Але, тим не менш, вона підтримала силовий сценарій врегулювання політичної кризи в Лівії, ліквідацію Усами Бен-Ладена, надання летальної зброї сирійським повстанцям та командирування до Жовтого моря авіаносця «Джордж Вашингтон» для демонстрації підтримки союзників.
Але, як це не парадоксально, з огляду на це Клінтон є набагато більш зручним президентом для Путіна, аніж лояльний, але непередбачуваний Трамп. Маючи за «суперника» такого президента як Клінтон – цілеспрямованого, з чітким порядком пріоритетів і агресивно налаштованого до Росії – путінським пропагандистам буде набагато простіше розповідати внутрішній аудиторії про «оточену фортецю», навколо якої зібрались «підступні вороги» зі Сполученими штатами на чолі. З іншого боку, Клінтон може стати не лише першим американським президентом – жінкою, але і справжньої «вершницею війни», для якої гарячі точки – рідна стихія. І тому США одними економічними санкціями не обмежаться, - прогнозує блогер.
Горячая тема: Ганапольский: конец мифа о зомбировании россиян
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter