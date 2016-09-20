Сотник: Тренування у нас з Асадом такі. А що?

Саме так російський опозиційний журналіст Олександр Сотник прокоментував інформацію про те, що російсько-асадівська авіація розбомбила гуманітарний конвой, який рухався в утримуваний повстанцями район, в результаті чого загинули 12 осіб, серед яких були і співробітники Червоного Хреста, повідомляє replyua.net з посиланням на Reuters.
Колона машин з продовольством і речами, які призначалися для страждаючих від голоду і антисанітарії жителів Алеппо. Гуманітарний вантаж був організований ООН і сирійським відділенням Червоного Хреста. Представник Організації Об'єднаних Націй підтвердив пошкодження 18 з 31 вантажівок. Сирійська обсерваторія з прав людини заявила, що повітряну атаку провів проасадовський альянс – Росія або Дамаск. «Ми глибоко шоковані тим, що співробітники гуманітарних організацій і місій в черговий раз постраждали від жорстокості цього конфлікту», - йдеться в повідомленні Міжнародного Комітету Червоного Хреста, яке було відправлено на електронну пошту Reuters.
США зі свого боку жорстко засудили авіаудар по гуманітарній колоні, поклавши відповідальність на Москву. Представник американського Державного департаменту Джон Кербі назвав подію «кричущим порушенням угоди про припинення вогню», заявивши про готовність переглянути співпрацю з Росією по Сирії.
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