Рабинович: почему Памфиловой до сих пор нет в санкционном списке?

Персональные санкции на Эллу Памфилову должны были наложить давно, и не за то, что выборы в Госдуму были сфальсифицированы. По информации replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Слава Рабинович. По словам российского финансиста, персональные санкции нужно наложить на Панфилову за то, что является главой органа, который проводил незаконные выборы на аннексированных территориях.
Выборы в Госдуму, отмечает Рабинович, не признали в большинстве государств, в том числе в США и в странах Евросоюза, и проведение таких выборов является грубейшим нарушением международных прав, а это, в свою очередь, должно привести к некоторым международным последствиям, в том числе, и к персональным санкциям. Финансист подчеркивает, что, к примеру, Наталья Поклонская уже давно под этими санкциями, и нет ни одной причины, чтобы их избежала Памфилова.
Более того, от нее не прозвучало вразумительных объяснений касательно организации и проведения нелегитимных выборов на оккупированном полуострове. Этот человек совершил международное преступление, считает Рабинович, и ей нечего сказать международному сообществу.
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