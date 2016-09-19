Російський політолог: «Даю гарантію – нова Держдума не проіснує весь термін»

Як передає replyua.net, президент Фонду ефективної політики, політолог Гліб Павловський за результатами виборів до Держдуми РФ передбачив «спалювання партквитків» та посилення фінансування з боку Кремля на подальше одурманення народу.
«Після виборів можна з впевненістю сказати, що в Росії борються не «Єдина Росія» з «Яблуком» або з «Партією зростання». Борються внутрішньо партії, борються один з одним силові відомства. У нас «замовляють» губернаторів, так само, як колись «замовляли» бізнесменів. Йде розширення зони конфліктів, і ці конфлікти все менше контролюються владою. Усередині цієї Думи ми побачимо те ж саме: в парламентських партіях панує некерований плюралізм. Тільки це безпринципний плюралізм – плюралізм угруповань, лобістів, майстрів боротьби під килимом. Чому ця боротьба залишається лише у верхній частині піраміди? Зона відсікання добре помітна для спеціалістів – це державні мас-медіа», – зазначив Гліб Павловський.
За його словами в Росії панує суцільна лоботомія. Після цієї медичної операції, що вважалася колись корисною, зникає вплив лобових часток мозку на центральну нервову систему. Людина в результаті якщо не перетворюється на овоч, то перестає емоційно реагувати на навколишнє середовище. Відповідно навколишнє середовище перестає впливати на її емоційний стан.
Російські ЗМІ діють, як скальпель, що відтинає від населення конфлікти в керуючому шарі. І населення дивиться кіно, занурене в солодкий сон. Попкорну, правда, малувато, на всіх не вистачає. І серіали не всі приємні. Проте політизація не може пробитися поки через цю перешкоду, вважає політолог.
«Російське населення країни не здатне сьогодні побачити і усвідомити, що відбувається насправді. Хтось вважає, що все в порядку, хтось – що нічого змінити неможливо і апатія. Насправді і те, і інше – невірна оцінка реальності», – розповів Павловський.
На його переконання, ці вибори показали одну закономірність: у великих містах, в яких створюється найбільша додана вартість, явка реально склала близько 30 відсотків. До того, як вночі почала несподівано рости. Натягували явку за рахунок Кавказу, республік Поволжя і ще низки регіонів керованого голосування. Іншими словами, ми бачимо, як розходяться ножиці: влада все більше спирається не на локомотивні зони економіки, а на зони бюджетовикористання. У XXI столітті так існувати не можна. Я не бачу тут не тільки нічого вічного. Я не бачу тут навіть того, що забезпечить стабільність хоча б на 3-5 років, наголосив експерт.
На постановку телешоу влада може витрачати гроші досить довго. Як віртуозний фокусник, вона безперервно тримає росіян у напрузі, демонструючи все нові картинки, все нові трюки, все нові чудеса. І часом це дійсно захоплююче. Але життя – не те ж саме, що шоу. Приходить час, коли глядач повинен відвернутися і сходити до холодильника. Все це нагадує сцену з серіалу про Шерлока: його домогосподарка заглядає в холодильник, а там – відрізана голова і більше нічого. Так і в російській реальності. У якийсь момент у глядачів виникає відчуття дискомфорту від того, що відбувається. Це відчуття передасться наверх, і в нижній палаті з'являться незгодні. На перших порах їх буде мало, але саме тому вони будуть особливо чутні.
«Думаю, що цій Думі не вдасться проіснувати в зоні стабільності до кінця свого терміну. За моєю оцінкою, ресурсів влади вистачить приблизно на півстроку. Але Дума не випарується після цього: цим людям доведеться якось реагувати на нову ситуацію, приймати якісь рішення і тільки тоді тікати с Думи, яка розпадеться», – наголошує політолог.
Він також радить опозиції перестати занурювати голову в пісок. Опозиційні сили повинні вступити в гру і провести аналіз своїх помилок. Не можна просто послатися на поганого Путіна або на ледачого виборця. Треба з'ясувати, чому він ледачий. Лінь – це, як відомо, небажання функціонувати в заданому напрямку. Так, може, ти ставиш неправильний напрямок? Може, в цьому вся справа? У виборця сьогодні немає проблеми Путіна, у нього сьогодні інші інтереси. І ці інтереси явно заслуговують на визнання. Сподіваюся на те, що зараз почнеться обговорення причин поразки. Поразка для російських, до речі, - завжди дуже продуктивна річ. Все, що у нас бувало позитивного, відбувалося після поразок, зазначив експерт.
Головним же позитивним результатом виборів російський політолог називає той факт, що «жодна з непарламентських партій не зможе претендувати на держфінансування». «Нехай напружаться, підтиснуть бізнесменів і вирішують цю важку задачу, а не стають в чергу до кремлівської каси. Думаю, це буде дуже корисно для опозиції. Вона повинна знайти гроші в країні, а для цього – зрозуміти інтереси тих, хто їм готовий дати ці гроші. Реальні інтереси, а не переживання з приводу того, що у нас в минулому був кривавий Сталін», – резюмував Гліб Павловський.
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