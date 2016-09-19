Тарас Березовець: Путін зробив дуже велику помилку

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Відомий політтехнолог наголошує, що легітимність Держдуми 7 скликання викликає серйозні сумніви. Цю тезу, окрім українського МЗС та Верховної Ради, тепер підтримують все більше країн цивілізованого світу, цитує Березовця replyua.net.За його словами, очевидна нелегітимність російського парламенту базується на 3 факторах: порушенні Женевської конвенції 1949 року, так як обрання 4 мажоритарників в окупованому Криму і Севастополі та участі кримчан у виборах за партійними списками, робить нелегітимними 229 депутатів Держдуми або більше половини від її складу. Саме тому остання постанова Ради, що визнає нелегітимність тільки депутатів, обраних в окупованому Криму, було в корені неправильним. І те, що сьогодні Арсеній Яценюк оголосив про намір визнати нелегітимною всю Держдуму може виправити ситуацію.«Путін зробив велику помилку, спробувавши легалізувати анексований півострів шляхом проведення голосування в Криму. Фактично влада в РФ з моменту підбиття підсумків голосування в парламент стає нелегітимною. І тому Україна повинна розпочати міжнародну кампанію за невизнання повноважень російської Держдуми. Власне, це вже озвучив Яценюк, висловивши намір винести питання на голосування в Раді вже у вівторок. Камбек Яценюка, який відбувся в п'ятницю на форумі YES, вийшов яскравим, там він теж встиг зробив ряд резонансних заяв, зокрема, закликавши ЄС не торгувати цінностями. Тепер Україна повинна домогтися від західних союзників того ж в питанні виборів до російської Держдуми», – переконаний Тарас Березовець.