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Тарас Березовець: Путін зробив дуже велику помилку

Тарас Березовець: Путін зробив дуже велику помилку
Відомий політтехнолог наголошує, що легітимність Держдуми 7 скликання викликає серйозні сумніви. Цю тезу, окрім українського МЗС та Верховної Ради, тепер підтримують все більше країн цивілізованого світу, цитує Березовця replyua.net.

За його словами, очевидна нелегітимність російського парламенту базується на 3 факторах: порушенні Женевської конвенції 1949 року, так як обрання 4 мажоритарників в окупованому Криму і Севастополі та участі кримчан у виборах за партійними списками, робить нелегітимними 229 депутатів Держдуми або більше половини від її складу. Саме тому остання постанова Ради, що визнає нелегітимність тільки депутатів, обраних в окупованому Криму, було в корені неправильним. І те, що сьогодні Арсеній Яценюк оголосив про намір визнати нелегітимною всю Держдуму може виправити ситуацію.

«Путін зробив велику помилку, спробувавши легалізувати анексований півострів шляхом проведення голосування в Криму. Фактично влада в РФ з моменту підбиття підсумків голосування в парламент стає нелегітимною. І тому Україна повинна розпочати міжнародну кампанію за невизнання повноважень російської Держдуми. Власне, це вже озвучив Яценюк, висловивши намір винести питання на голосування в Раді вже у вівторок. Камбек Яценюка, який відбувся в п'ятницю на форумі YES, вийшов яскравим, там він теж встиг зробив ряд резонансних заяв, зокрема, закликавши ЄС не торгувати цінностями. Тепер Україна повинна домогтися від західних союзників того ж в питанні виборів до російської Держдуми», – переконаний Тарас Березовець.

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