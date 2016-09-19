Шендерович о выборах: понятно, что это за.ница

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В России перемены начнутся не после выборов, и для этого потребуется какая-нибудь катастрофа. Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Виктор Шендерович.По словам российского писателя-сатирика, о всенародной поддержке «Единой России» и Путина могут говорить только Останкино и ВЦИОМ, все остальные понимают, что это за.ница. Шендерович отмечает, что в России будут перемены из-за катастрофы, а не после выборов, и рекордно низкая явка свидетельствует о том, что россияне не верят в чистые выборы. Явка была накаченной, феодальной, кадыровско-тулеевской, и именно она позволила обеспечить видимость участия народа в политических процессах, однако песок не является удачной заменой овсу, подчеркивает писатель.Интеллектуалы давно поняли, что выборы ничего не изменят в России, пишет Шендерович и добавляет, что все-таки результаты выборов и все остальное не отменяют его уважения к нескольким сотням людей, которые в очередной раз попытались что-то изменить в России. Напомним, что вчера вечером многие российские СМИ заявили о рекордной явке «избирателей» в психбольницах Москвы – 89 процентов.