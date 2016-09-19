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Голосування в Криму робить всю Думу нелегітимною, – російський політик

Голосування в Криму робить всю Думу нелегітимною, – російський політик
Як передає replyua.net, співорганізатор «Маршів незгодніх», які свого часу відбувалися в Москві і Санкт-Петербурзі та соратниця загиблого Бориса Нємцова – російський політик та громадський діяч Ольга Курносова розповіла про вибори в Держдуму РФ, а також про те, чим все це може обернутися для Росії.

За словами Курносової, якщо говорити про те, що підвело опозиційну партію «Яблуко» - це низька явка Москви і Петербурга. Дуже добре «Яблуко» сформувало свою федеральну вісімку, сильні кандидати йшли, але найголовнішим супротивником була апатія. Найголовнішим було підняти своїх виборців з дивана і привести на виборчі дільниці. «Яблуко» в Москві і Пітері отримує хороші відсотки. Екзит-поли показують більше 15% в Москві і більше 11% в Пітері. Але ось явка низька, наголосила політик.

«Завдання по консолідації російської опозиції стоїть як ніколи. «Яблуко» і «ПАРНАС» не змогли навіть розвести по округах своїх кандидатів. У Державній Думі вперше, після 2003 року відродилися одномандатні вибори. 225 осіб обираються по одномандатних округах. Такої кількості сильних депутатів ні в однієї партії немає. Росія велика і для того, щоб отримати хороший результат, потрібно було з весни партіям орати в регіонах. Це зроблено не було і ось результат», – зазначила Ольга Курносова.

На її погляд, голосування в Криму робить всю Думу РФ нелегітимною. Це така ж нахабна історія, як свого часу після анексії Гітлер влаштував дострокові вибори до Рейхстагу. Тільки тоді він влаштував їх відразу, а Путін почекав два роки. Єдина зброя – це санкції, які потрібно посилювати. Режим, який зараз в Росії, за допомогою виборів змінити неможливо. Щоб він почав змінюватися – повинен відбуватися розкол еліт. А санкції дуже добре діють на те, щоб еліти почали розколюватися. Люди крадуть мільярди доларів, вкладаючи гроші в нерухомість за кордоном і гроші зберігають у швейцарських банках. Тому чим сильніше санкції, тим краще. Тоді з'явиться реальна можливість продумувати – як повинен бути влаштований цей демократичний транзит. Поки Росія імперська, диктаторська, Україна не зможе спати спокійно, резюмувала Ольга Курносова.

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