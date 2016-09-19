Олешко: большая благодарность россиянам

Нужно поздравить всех жителей России с прошедшими выборами, ведь благодаря им украинцы поняли очень много важных вещей. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет блогер Мирослав Олешко.
По его словам, благодаря россиянам украинцы поняли, ради чего они стояли на Майдане. И они стояли там ради того, чтобы в Украине появилась возможность выбирать, и делать это свободно. Украинцы будут сами выбирать, и за них уже никто не будет выбирать. Олешко задается вопросом о том, зачем россиянам вообще нужны выборы, и зачем на иллюзию тухлой западной демократии в России тратятся миллиарды, если за россиян все уже давно решено в Кремле.
Блогер поздравил всех россиян и подчеркнул, что они и дальше будут жить в гомне. Напомним, что по предварительным результатам выборов в РФ лидирует «Единая Россия», набравшая почти 55 процентов голосов. Нужно отметить, что несколько часов назад были совсем другие данные – около 44 процентов. У ЛДПР и КПРФ вчера вечером было примерно по 18-19 процентов, однако сегодня утром результаты уже другие – по 13 процентов.
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