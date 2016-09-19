На своей странице в Фейсбуке Слава Рабинович сообщает о том, что у вновь избранной российской Госдуры теперь появится новый «куратор» в администрации президента, и сегодня к работе приступит Сергей Смирнов вместо ушедшего Радия Хабирова, который совсем скоро будет наказан за свои преступления.
По информации replyua.net, российский финансист отмечает, что Сергей Смирнов, нынешний глава так называемой «Общественной палаты», станет заместителем главы управления внутренней политики Кремля. Что мы знаем о Смирнове? По словам Рабиновича, ему всего 38 лет, и он закончил институт ФСБ, отучившись на факультете юриспруденции. А еще Смирнов долгое время занимался каратэ, два года назад получил должность замглавы «Путлерюгенд» («Росмолодежи»). Также Смирнов был и первым директором «Тавриды», которую теперь ежегодно проводят в Крыму.
Также Рабинович подчеркивает, что новый куратор занимался региональной политикой, а двадцать лет назад даже становился победителем Кубка Европы по каратэ, после чего некоторое время возглавлял «Има-Лианозово», ассоциацию боевых искусств.
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