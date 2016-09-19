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Физик: явку на выборы в России сильно завысили

Физик: явку на выборы в России сильно завысили
В некоторых регионах России явка на выборы могла быть сильно завышена, и такие выводы были сделаны на основе статистического анализа явки. Как передает replyua.net со ссылкой на ВВС, об этом заявил Сергей Шпилькин, известный российский физик.

По его словам, он смог составить графики, согласно которым ось Y отвечает за число избирателей, которые проголосовали на своих участках, а ось Х – за официальную явку на этих же участках. Согласно этому графику, ученый обнаружил, что по состоянию на шесть часов вечера реальная явка достигала только 32 процентов по всей РФ, однако в Центризбиркоме говорили, что явка составляла 39 процентов. Реальная явка, по мнению Шпилькина, может достигать только 38 процентов, поскольку в последние пару часов на выборы приходят, как правило, около пяти процентов избирателей.

Также Шпилькин подчеркнул, что за всю историю современной России вчера был продемонстрирован антирекорд – большинство россиян голосовать не пошли. Явку могут завысить разными способами, отметил ученый, - рисование подписей, принуждение к голосованию, массовые вбросы. Это может быть выгодно только «Единой России», считает Шпилькин.

Физик: явку на выборы в России сильно завысили

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