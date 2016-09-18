Росія поскаржилась на Україну в ООН

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Омбудсман з прав людини при російському президентові Тетяна Москалькова передала до Організації об’єднаних націй та низки інших посадовців звернення, у якому розкритикувала Україну, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали порталу Zik.Так, офіційну заяву російського уповноваженого з прав людини отримали, крім ООН, в комісаріаті Ради Європи, в посольстві Європейського Союзу в Росії та в українського омбудсмана. Звернення містило в собі скарги на поведінку української сторони, яка буцімто перешкоджала волевиявленню російських громадян. За словами Москалькової, ситуація в Україні була безпрецедентною і недопустимою – ніхто не міг пройти для голосування до консульських установ під загрозою насильства.Нагадаємо, сьогодні в Російській Федерації відбувались чергові парламентські вибори. Під дипломатичними і консульськими представництвами Росії зібрались активісти, які пробували завадити голосуванню. В Києві та Одесі відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. За попередніми підрахунками, на виборах на території України проголосували «аж» триста п’ятдесят росіян – близько ста п’ятдесяти у Києві, ста двадцяти в Одесі, п’ятдесят шість в Харкові та тридцять вісім – у Львові.