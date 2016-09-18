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«Несподівані» результати російських виборів

«Несподівані» результати російських виборів
Вже з’явились результати екзит-полів на виборах до російського парламенту, за якими до Державної Думи проходять чотири партії, - про це replyua.net інформує з посиланням на видання Interfax.

Так, прохідний бар’єр подолають партії «Єдина Росія» з результатом в сорок чотири з половиною відсотки, очолювана одіозним Володимиром Жириновським Ліберально-демократична партія Росії, за яку проголосували більше п’ятнадцяти відсотків опитаних виборців, Комуністична партія Російської Федерації, яка набрала чотирнадцять відсотків голосів та «Справедлива Росія», яка користується довірою восьми відсотків тих, хто голосував. Решта десять партій не отримають місць в парламенті – серед них, зокрема, опозиційні «Яблоко» та ПАРНАС, які набрали три та один відсотків голосів виборців відповідно.

Зміни у результатах дуже імовірні, адже, за словами директора ВЦИОМ з опитаних ста дванадцяти тисяч чоловік, тридцять п’ять відсотків відмовились відповідати на питання. Нагадаємо, сьогодні в Росії та окупованому Криму відбуваються вибори до парламенту. Низка держав, у тому числі – Україна, вже заявили, що не будуть визнавати результатів голосування, яке пройде на окупованій території.

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