Российский блогер посмеялся с «фейковой» российской оппозицией

Как передает replyua.net, известный российский журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook, что не будет принимать участие в голосовании, после чего объяснил свою позицию.
«Внимательно посмотрел список одномандатников. Каждый раз попадаюсь на эту удочку. Какой год хочу пойти проголосовать за Константина Янкаускаса и какой год подряд выясняется отвратительная вещь – я все время забываю, что Костя на соседнем округе. Значит не судьба. Остальные фамилии не говорят ни о чем. Вот вообще ни о чем. Кто все эти люди...», – написал Бабченко в соцсети.
Блогер также высказался свое мнение по поводу российской оппозиции, которая, прикрываясь демократическими лозунгами, берет деньги у власти с госбюджета. По его словам, за «Парнас» тоже неразумно голосовать из-за фричества. «Хотя будет прикольно, если он вдруг пройдет – я вот прям даже за, и хотел бы посмотреть на это, но участвовать сам не буду – а мои симпатии к госфинансированию «Яблока» все же не настолько велики, чтобы пересилить эту бессмыслицу. В общем, как захотелось голосовать, так и расхотелось голосовать», – подытожил блогер в Facebook.
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