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На злодієві і шапка горить: як Роскомнагляд «спалився» в соціальних мережах

На злодієві і шапка горить: як Роскомнагляд «спалився» в соціальних мережах
У соціальних мережах обговорюють дивне оголошення про вакантне місце у російській Федеральній службі з нагляду за сферою зв’язку, інформаційних технологій та масових комунікацій, - про це інформує replyua.net.

Так, Роскомнагляд розмістив на одному з інтернет-порталів для пошуку роботи оголошення, в якому запрошував на роботу фахівця з досвідом обходу систем комп’ютерної безпеки. Вакансію було підтверджено офіційно. Крім традиційних вимог на зразок вищої освіти та досвіду роботи не менше п’яти років, до майбутнього працівника пред’являються доволі-таки дивні вимоги - такі як досвід роботи «black hat». Нагадаємо, що під останнім терміном розуміють зловмисну хакерську діяльність щодо злому комп’ютерних мереж задля власної користі або для розваги. Більше того, така діяльність є кримінально-караною на території Російської Федерації – відповідальність за неї передбачається статтями двісті сімдесят другою та двісті сімдесят третьою Кримінального кодексу РФ. До посадових обов'язків працівника входитиме, в тому числі, пошук і вилучення матеріалів, які знаходяться на сторонніх комп'ютерах.

Власне, після того, як державний орган відкрито шукає злочинців для найму на роботу, чи варто дивуватись існуванню «бото-фабрик» та постійним харкерським атакам російських спецслужбовців на комп’ютери публічних осіб та організацій по всьому світу?

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