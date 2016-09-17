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У Москві вже почались масові затримання

У Москві вже почались масові затримання
Співробітниками московської поліції сьогодні, сімнадцятого вересня 2016 року, вже було затримано двадцять сім осіб у зв’язку з проведенням передвиборної агітації, - про це replyua.net інформує на основі матеріалів, оприлюднених російською новинною агенцією Лента.ру.

Так, у Щукінський відділок поліції надійшла заява про те, що у російській столиці по вулиці Маршала Бірюзова відбувається розповсюдження агітаційних матеріалів на користь одного із кандидатів у депутати. Там було затримано двох молодих чоловіків. Крім того, на північному сході Москви було затримано за різними адресами ще більше двадцяти чоловік за тими ж обвинуваченнями. Всіх порушників було доправлено до поліцейських відділків. Імовірно, їх буде притягнено до адміністративної відповідальності за порушення правил передвиборчої агітації, що загрожує штрафом у розмірі півтори тисячі російських рублів.

Нагадаємо, сьогодні у Російській Федерації оголошено так званий «день тиші» - будь-яку передвиборну агітацію заборонено. Завтра в Росії та окупованому нею Криму мають відбутись парламентські вибори, які, імовірно, не будуть визнані цивілізованими державами у зв’язку з порушенням норм і правил міжнародного права.

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